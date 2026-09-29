Álvarez lanza su candidatura a gobernador en Chamical y detalla su propuesta para La Rioja

Felipe Álvarez anunció su candidatura a gobernador para 2027 en Chamical, enfatizando la necesidad de mejorar salarios y generar empleo de calidad. Propone reducir un 80% los cargos políticos y bajar impuestos para atraer inversiones. Su agenda incluye mejorar salud, educación y servicios públicos.

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El encuentro de Por La Rioja en Chamical, encabezado por Felipe Álvarez, reunió a numerosos vecinos interesados en conocer su propuesta para la provincia. Álvarez, quien confirmó su candidatura a gobernador para 2027, enfatizó la necesidad de un "nuevo rumbo, profundo y urgente" para La Rioja.

Entre sus principales ejes, Álvarez destacó la importancia de mejorar los salarios públicos y fomentar el empleo privado de calidad. Propuso una reestructuración del Estado, con un recorte del 80% en cargos políticos y la eliminación de privilegios. Además, sugirió la reducción de impuestos y el desarrollo de la minería sustentable, priorizando a proveedores locales y oportunidades para jóvenes.

En cuanto a los servicios públicos, hizo un llamado a mejorar en áreas como salud, educación, seguridad y las rutas de la provincia. También abogó por una justicia independiente y por una gestión política enfocada en soluciones concretas. Álvarez concluyó señalando la importancia de establecer una relación institucional responsable con el gobierno nacional y de trabajar con nuevas figuras para ofrecer una alternativa al quintelismo y al menemismo.