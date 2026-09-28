Lunes, 28 de Septiembre 2026
Policiales

Desmantelan red de narcotráfico en La Rioja: madre e hijo arrestados en Urbano III

La Policía Federal desarticuló un punto de venta de drogas en el barrio Urbano III de la Capital. Madre e hijo fueron detenidos con sustancias prohibidas, destacando la lucha contra el narcotráfico en la provincia.

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Redacción Equipo Editorial
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Desmantelan red de narcotráfico en La Rioja: madre e hijo arrestados en Urbano III
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En un operativo reciente, la Policía Federal Argentina desarticuló un punto de venta de drogas en el barrio Urbano III, en la zona sur de La Rioja. La intervención se llevó a cabo tras investigaciones que confirmaron la actividad ilegal en el lugar. El procedimiento se realizó el pasado miércoles, cuando se allanó el domicilio utilizado para la comercialización de estupefacientes.

Dirigido por el juez federal Dr. Piedrabuena y la secretaria Dra. Liliam Cumbita Llanos, el operativo resultó en la detención de una mujer y su hijo, quienes regentaban el punto de venta. Aunque no se encontraban en el domicilio durante el allanamiento inicial, fuerzas de vigilancia encubierta lograron interceptarlos posteriormente en la vía pública, encontrando sustancias prohibidas en su poder.

Los detenidos quedaron a disposición del Juzgado Federal, acusados de infracción a la Ley de Estupefacientes. Esta acción forma parte de los esfuerzos continuos de las fuerzas federales para combatir el narcomenudeo en diferentes barrios de la provincia, evidenciando el compromiso de las autoridades con la seguridad de la comunidad.

Etiquetas: la rioja policía federal narcomenudeo drogas seguridad barrio urbano iii
TL;DR

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