Ciclista de 54 años en estado crítico tras accidente con automóvil en la capital riojana

Una ciclista de 54 años colisionó con un automóvil en la calle Rosario Vera Peñaloza, resultando en un traumatismo y su traslado al hospital. El conductor y sus acompañantes no sufrieron lesiones.

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Este viernes por la mañana, una mujer de 54 años, identificada como Patricia Córdoba, fue trasladada al nosocomio local tras sufrir un siniestro vial mientras andaba en bicicleta. El incidente ocurrió alrededor de las 09:30 horas en la calle Rosario Vera Peñaloza, entre Copiapó y Avenida Perón.

Según los informes, la ciclista colisionó con un automóvil Fiat 147 que era conducido por Diego Mercado, de 46 años, quien iba acompañado por Mayra Seballo, de 34 años, y una niña de un año. Tras el accidente, una dotación de Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja llegó al lugar para realizar una evaluación inicial. La ciclista presentaba un traumatismo en su pierna izquierda.

Posteriormente, una ambulancia del servicio de emergencias DEM 107 llegó para examinar a Córdoba, quien fue derivada al hospital para un diagnóstico más completo. Por su parte, el conductor del automóvil y sus acompañantes no presentaron lesiones visibles y permanecieron en el lugar mientras la Policía de la Provincia se encargaba de las pericias y del orden del tránsito.