Accidente en La Rioja provoca corte de luz en el barrio Néstor Kirchner

Un accidente vial en Avenida Los Cactus dejó graves daños a un pilar eléctrico, afectando el suministro de energía en el barrio Néstor Kirchner. La comunidad demanda mayor control en seguridad vial.

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Un grave accidente de tránsito ocurrió en la Avenida Los Cactus pasadas las 22.30 horas, cuando un automóvil Ford Focus, conducido por Matías Vergara, de 28 años, perdió el control y chocó contra un pilar de servicios eléctricos. El impacto fue violento, causando daños significativos en la parte frontal del vehículo y afectando gravemente la estructura del pilar, lo que provocó un corte momentáneo del suministro eléctrico en el barrio Néstor Kirchner.

Tras el incidente, se implementó un operativo de emergencia en el lugar para asegurar la zona y mitigar riesgos adicionales. Intervinieron en la escena personal de Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja, equipos médicos del DEM 107, cuadrillas de la empresa EDELAR para reparar el tendido eléctrico, y personal policial, que realizó las pericias correspondientes y coordinó el tránsito en la zona.

Este suceso subraya la necesidad de reforzar la seguridad vial y el mantenimiento de las infraestructuras, así como la importancia de realizar controles más rigurosos sobre las condiciones de conducción y los vehículos. La comunidad local espera que se aclaren las causas del accidente y que se tomen medidas para prevenir futuros incidentes.