Martes, 29 de Septiembre 2026
La Rioja

Incendio en el barrio 1° de Mayo destruye una hectárea de bosque sin víctimas

Un incendio forestal en el barrio 1° de Mayo afectó una hectárea, pero gracias a la rápida intervención de Bomberos Voluntarios, no hubo heridos ni daños en viviendas.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Un incendio forestal se desató en el barrio 1° de Mayo pasadas las 19:30 de este lunes, generando preocupación en la comunidad por la proximidad del fuego a las viviendas. El siniestro afectó aproximadamente una hectárea de pastizales y mangueras de riego.

El personal de Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja actuó rápidamente para contener la situación. Gracias a su intervención, se logró evitar que las llamas alcanzaran las casas aledañas, asegurando el perímetro afectado.

Las autoridades confirmaron que no hubo heridos ni daños en las viviendas. Tras completar las tareas de enfriamiento, el área quedó completamente bajo control y asegurada.

Etiquetas: la rioja bomberos voluntarios incendio forestal barrio 1° de Mayo emergencia seguridad
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