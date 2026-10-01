Jueves, 1 de Octubre 2026
Salud

Jornada en la Legislatura: Abordaje del suicidio y su impacto en la comunidad riojana

La jornada “Mediática-mente Responsables” en La Rioja reunió a expertos para discutir el suicidio y la comunicación responsable, buscando romper tabúes y promover la prevención.

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Jornada en la Legislatura: Abordaje del suicidio y su impacto en la comunidad riojana
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La jornada “Mediática-mente Responsables” se llevó a cabo en la Legislatura de La Rioja, enfocándose en la problemática del suicidio y su tratamiento en los medios de comunicación. Esta actividad fue organizada por el diputado Ismael Bordagaray, quien enfatizó la necesidad de dialogar sobre salud mental y el suicidio para romper con los tabúes existentes.

Durante el evento, la Lic. Rita Molina abordó la importancia de la prevención del suicidio y respondió preguntas del público. La Lic. Analía Yoma se centró en el papel de los medios frente a estas noticias, destacando la responsabilidad en la comunicación de estas temáticas. La Lic. Florencia Dalmasso, presidenta del Colegio de Profesionales de la Psicología, compartió una emotiva carta relacionada con su experiencia personal, lo que resonó profundamente entre los asistentes.

La actividad contó con el apoyo del Colegio de Profesionales de la Psicología y el Sindicato de Comunicadores de La Rioja (SICOMLAR), promoviendo un intercambio valioso entre profesionales de la salud y comunicadores. Este encuentro reafirmó la importancia de una comunicación responsable y comprometida con la salud mental.

Etiquetas: la rioja salud mental suicidio medios de comunicación ismael bordagaray jornada mediática-mente responsables
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