Martes, 29 de Septiembre 2026
Salud

La Rioja alcanza un récord de baja en nacimientos de madres adolescentes

La tasa de nacimientos en madres adolescentes en La Rioja cayó de 33,9 a 7,8 por cada 1.000 mujeres entre 2013 y 2024, evidenciando el éxito de las políticas de prevención implementadas. Sin embargo, se requiere un enfoque integral para abordar el contexto de cada adolescente.

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La tasa de nacidos vivos de madres adolescentes en La Rioja ha registrado una significativa reducción, pasando de 33,9 por cada 1.000 mujeres en 2013 a 7,8 en 2024. Este dato fue compartido por la Dirección de Estadísticas e Información en Salud durante la conmemoración del Día Mundial de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, celebrado el 26 de septiembre.

La Dirección General de Salud Perinatal, Niñez y Adolescencia resaltó que esta disminución es un reflejo positivo de las políticas de prevención implementadas. Viviana Stirnemann, coordinadora de Adolescencias, afirmó que las estrategias de prevención pueden generar cambios significativos cuando se cuenta con políticas públicas sostenidas. No obstante, también advirtió que esta mejora no significa que el problema esté completamente solucionado, ya que detrás de cada cifra hay una historia que requiere atención.

La prevención del embarazo no intencional abarca no solo la información y el acceso a métodos anticonceptivos, sino también la disponibilidad de servicios de salud confidenciales, educación sexual integral y espacios de escucha. Stirnemann enfatizó la importancia de un enfoque integral que involucre a salud, educación y comunidades para asegurar que las adolescentes cuenten con el apoyo necesario.

Etiquetas: la rioja embarazo adolescente prevención salud pública políticas de salud estadísticas
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