Martes, 29 de Septiembre 2026
Turismo

La Chaya 2027 promete cinco noches de fiesta y tradición en La Rioja

La próxima edición de la Chaya se realizará durante cinco noches en el Feriado de Carnaval. Por primera vez, La Rioja registra la denominación "Fiesta Nacional de La Chaya", un hito institucional. El 15 de octubre se anunciarán detalles sobre la grilla artística y entradas.

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Durante la Feria Internacional del Turismo (FIT), el ministro de Turismo y Culturas de La Rioja, Gustavo Luna, anunció detalles sobre la próxima edición de la Chaya 2027, el evento más importante de la provincia, que se desarrollará en cinco noches coincidiendo con el Feriado de Carnaval.

Un hito significativo fue la obtención de los derechos de la denominación «Fiesta Nacional de La Chaya», que ahora pertenece al Gobierno provincial, marcando un avance institucional inédito. Además, el 15 de octubre se anunciarán públicamente los números artísticos del festival y la información sobre entradas y métodos de pago, que incluirán el uso de “Chachos”, en colaboración con el Ministerio de Hacienda y el sector privado.

Luna resaltó las políticas implementadas tras la pospandemia y la colaboración con instituciones como FEHGRA y UTHGRA. El funcionario enfatizó la importancia de posicionar a La Rioja como un destino turístico destacado y de combatir la estacionalidad, en un contexto donde el 90% del turismo es terrestre y proviene de sectores con recursos limitados.

El impacto económico de la fiesta es notable, ya que busca elevar a La Rioja al nivel de otros destinos consolidados como Córdoba, Salta y Tucumán.

Etiquetas: la rioja chaya 2027 gobierno provincial turismo feria internacional del turismo economía local
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