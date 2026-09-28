La Chaya 2027 promete ser un festival inolvidable con artistas de renombre en La Rioja

Se confirmó oficialmente que La Chaya 2027 se llevará a cabo del 4 al 8 de febrero en el Autódromo Ciudad de La Rioja. Este festival, que es una de las celebraciones más esperadas de la región, combinará la tradición con la participación de artistas de renombre nacional.
La organización del evento, presentada en la Feria Internacional de Turismo (FIT), destacó que se regresará al formato tradicional de cinco noches. Este año, la programación incluirá no solo música folklórica y cuarteto, que son esenciales para la festividad, sino también otros géneros para atraer a un público más amplio.
Entre los artistas confirmados se encuentran Cazzu y Trueno, quienes buscan atraer a un público joven y fortalecer el festival como un evento cultural y turístico destacado en Cuyo y el NOA. Se anticipan más anuncios sobre la venta de entradas y la lista completa de actuaciones en los próximos días.