Éxito en la Plaza 25 de Mayo: jornada de prevención cardiovascular atrae a la comunidad

El Ministerio de Salud de La Rioja organizó una jornada de concientización sobre salud cardiovascular en Plaza 25 de Mayo, con equipos de salud y estudiantes de la UNLaR. Se ofrecieron evaluaciones y consejería, resaltando la importancia de la detección temprana y el control de factores de riesgo. La comunidad pudo acceder a información valiosa para prevenir enfermedades cardiovasculares.

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En el marco del Día Mundial del Corazón, el Ministerio de Salud de La Rioja organizó una jornada de concientización y prevención en la Plaza 25 de Mayo. Este evento reunió a profesionales de salud, fundaciones y estudiantes universitarios, con el propósito de ofrecer herramientas e información a la comunidad sobre la salud cardiovascular.

Participaron diversas áreas del Ministerio, la Fundación Latido, la Fundación Bla + Amor, y el Comité de Hipertensión Arterial de la Federación Argentina de Cardiología (FAC). Estudiantes avanzados de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) y de la Fundación Barceló también estuvieron presentes, realizando prácticas profesionales.

La doctora Romina Cuello, coordinadora de la Unidad del Plan Provincial de Salud, destacó la importancia de estas iniciativas para estrechar la relación con la comunidad y abordar problemáticas relacionadas con las enfermedades cardiovasculares. Por su parte, la doctora Marcela Tripolone, directora de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, enfatizó la necesidad de controlar los factores de riesgo y recomendó hábitos saludables como una alimentación equilibrada y actividad física regular.