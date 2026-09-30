Miércoles, 30 de Septiembre 2026
La Rioja

Muestra Maestra Urbana de Viviendas: La Rioja avanza en la actualización de registros oficiales

La Muestra Maestra Urbana de Viviendas 2026 comenzará en octubre y se extenderá hasta diciembre, actualizando el registro de viviendas en La Rioja. Equipos de profesionales identificarán áreas y recopilarán datos, garantizando transparencia y confianza en el proceso.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
Muestra Maestra Urbana de Viviendas: La Rioja avanza en la actualización de registros oficiales
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La Muestra Maestra Urbana de Viviendas (MMUV) 2026 ha comenzado en La Rioja, con el propósito de actualizar el listado de viviendas y locales, además de la cartografía de las áreas seleccionadas. Este proyecto es coordinado por la Dirección General de Estadística junto al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), asegurando un proceso meticuloso en cumplimiento de los criterios del organismo nacional.

El trabajo de campo se realizará entre octubre y diciembre de 2026, y contará con un equipo de profesionales que supervisará el relevamiento. Durante este tiempo, los vecinos podrán observar a los listadores, quienes estarán identificados con pecheras y credenciales. Es fundamental señalar que su labor se limita a la observación y registro, sin acceso a hogares o locales.

Los listadores utilizarán dispositivos digitales para recolectar información y los vecinos podrán verificar su identificación en la página de INDEC. Este enfoque busca generar confianza en la comunidad. El equipo incluye profesionales como Cecilia Maricel Gómez, Nancy del Valle Goyochea, y otros, quienes estarán distribuidos en distintas localidades como Chilecito, Chamical, y Chepes, bajo la supervisión de José Andrés Gómez y otros.

Etiquetas: la rioja muestra maestra urbana viviendas censo indec estadísticas
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

6072 articles →

Artículos relacionados

El barrio Francisco II celebra la entrega de certificados de capacitación a sus vecinos

Docentes riojanos se preparan para el concurso de 436 cargos educativos en 2026

Alerta por densa niebla: precauciones necesarias en cinco departamentos de La Rioja

La Rioja suma 300 nuevos conductores de transporte privado al registro municipal

Chilecito conmemora dos décadas de la Virgen del Campanario con una emotiva misa

Incendio en el barrio 1° de Mayo destruye una hectárea de bosque sin víctimas

Éxito total en el cierre del 30.º aniversario de Septiembre Joven con más de 50 mil asistentes

Taller sobre prevención de violencia estatal: ¿qué se abordará en La Rioja?

Patquía celebra nuevas obras en el Polideportivo y planea mejoras en Independencia
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar