Muestra Maestra Urbana de Viviendas: La Rioja avanza en la actualización de registros oficiales

La Muestra Maestra Urbana de Viviendas 2026 comenzará en octubre y se extenderá hasta diciembre, actualizando el registro de viviendas en La Rioja. Equipos de profesionales identificarán áreas y recopilarán datos, garantizando transparencia y confianza en el proceso.

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La Muestra Maestra Urbana de Viviendas (MMUV) 2026 ha comenzado en La Rioja, con el propósito de actualizar el listado de viviendas y locales, además de la cartografía de las áreas seleccionadas. Este proyecto es coordinado por la Dirección General de Estadística junto al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), asegurando un proceso meticuloso en cumplimiento de los criterios del organismo nacional.

El trabajo de campo se realizará entre octubre y diciembre de 2026, y contará con un equipo de profesionales que supervisará el relevamiento. Durante este tiempo, los vecinos podrán observar a los listadores, quienes estarán identificados con pecheras y credenciales. Es fundamental señalar que su labor se limita a la observación y registro, sin acceso a hogares o locales.

Los listadores utilizarán dispositivos digitales para recolectar información y los vecinos podrán verificar su identificación en la página de INDEC. Este enfoque busca generar confianza en la comunidad. El equipo incluye profesionales como Cecilia Maricel Gómez, Nancy del Valle Goyochea, y otros, quienes estarán distribuidos en distintas localidades como Chilecito, Chamical, y Chepes, bajo la supervisión de José Andrés Gómez y otros.