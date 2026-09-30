Docentes riojanos se preparan para el concurso de 436 cargos educativos en 2026

El Gobierno de La Rioja lanzó el Concurso Docente 2026 para cubrir 436 cargos, incluyendo 166 de ascenso y 141 de ingreso. Las inscripciones comienzan el 1 de octubre, con capacitaciones a partir del 21 de octubre en Chilecito.

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El Gobierno de La Rioja anunció este martes el Concurso Docente 2026, que busca cubrir 436 cargos en el ámbito educativo. La iniciativa, presentada por el ministro de Educación, Ariel Martínez, tiene como objetivo mejorar la gestión y la enseñanza en las instituciones educativas, así como resguardar los derechos de los docentes.

Las inscripciones para los cargos de ascenso se llevarán a cabo del 1 al 16 de octubre a través del Sistema SURI, y quienes se postulen deben registrarse también en un trayecto formativo en el Sistema SAGE. Para el ingreso a la docencia y el acrecentamiento, el período de inscripción será del 19 al 30 de octubre.

La capacitación para los docentes comenzará el 21 de octubre en el Instituto Superior de Formación Docente de Chilecito, mientras que la formación de jurados empezará el 3 de noviembre en el ISFD “Rosario Vera Peñaloza” de Chepes. Zoraida Rodríguez, secretaria de Gestión Educativa, instó a los docentes a participar activamente en el concurso y en las instancias de formación.

Martínez destacó que esta convocatoria es parte de una política de Estado que busca ofrecer estabilidad y garantías a los docentes, considerando que estos 436 cargos representan un avance significativo para el sistema educativo.