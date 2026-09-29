Martes, 29 de Septiembre 2026
La Rioja

Patquía celebra nuevas obras en el Polideportivo y planea mejoras en Independencia

El gobernador Ricardo Quintela inauguró mejoras en el departamento Independencia, incluyendo infraestructura y un plan para viviendas con servicios básicos. Anunció un relevamiento para abordar necesidades comunitarias.

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El gobernador Ricardo Quintela encabezó el acto por el 162.º aniversario del departamento Independencia, que tuvo lugar en el Polideportivo José López de Patquía. Durante la ceremonia, se inauguraron diversas mejoras en infraestructura, que incluyen obras de riego, iluminación, canchas y vestuarios, y se entregaron elementos deportivos a instituciones locales.

Quintela reafirmó el compromiso del Gobierno provincial con las familias de la cabecera y de los distritos del interior, como Amaná y Represa de La Punta, y anunció mejoras en la pileta del polideportivo que se inaugurará una vez finalizados los trabajos. También confirmó la continuidad del Plan Angelelli, que incluye la colaboración financiera para la construcción de viviendas y la provisión de luz y agua.

El gobernador destacó la importancia de un relevamiento en las localidades del interior para conocer las necesidades educativas y sanitarias de cada familia. Además, amplió su mensaje hacia el futuro del país, subrayando que Argentina posee recursos para avanzar y cuestionó el modelo económico actual. Convocó a la comunidad a unirse y colaborar en la construcción de un futuro con más oportunidades.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela departamento independencia obras públicas política provincial compromiso comunitario
TL;DR

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