Chilecito conmemora dos décadas de la Virgen del Campanario con una emotiva misa

Chilecito celebra 20 años de la aparición de la Virgen del Campanario con una misa y actividades culturales que refuerzan la fe y la unidad comunitaria. La jornada incluye presentaciones artísticas y la bendición de objetos religiosos.

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Este martes, la comunidad de Chilecito celebra un evento significativo: se conmemoran 20 años desde la aparición de la Virgen del Campanario en la capilla de Santo Domingo. La misa de acción de gracias será el acto central de esta celebración, programada para las 21 horas, donde los fieles presentarán sus intenciones ante la imagen mariana.

Previo a esta jornada, se llevó a cabo un triduo de preparación los días 26, 27 y 28 de septiembre, que incluyó bendiciones de objetos religiosos y presentaciones de números folclóricos. La noche de la celebración promete incluir diversas actividades artísticas, resaltando la importancia de este aniversario para la comunidad.

La aparición de la Virgen ha fortalecido la fe y la unidad entre los habitantes, convirtiéndose en un pilar dentro de la vida religiosa local. Este evento no solo refleja la devoción de los chileciteños, sino que también fomenta la participación ciudadana y el fortalecimiento de los lazos comunitarios.

La capilla de Santo Domingo se erige como un espacio de encuentro, donde los fieles pueden compartir sus intenciones y agradecer por las bendiciones recibidas, haciendo de este aniversario una ocasión que trasciende lo religioso y enriquece la vida cultural y social de la región.