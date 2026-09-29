Miércoles, 30 de Septiembre 2026
Política

Fallece el senador Juan Carlos Pagotto: un legado que dejó huella en La Rioja

El gobernador Ricardo Quintela lamentó el fallecimiento del senador Juan Carlos Pagotto, resaltando su compromiso con el desarrollo de La Rioja y su legado en la política local.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 46 min 1 min de lectura
Fallece el senador Juan Carlos Pagotto: un legado que dejó huella en La Rioja
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El fallecimiento del senador nacional Dr. Juan Carlos Pagotto ha generado una gran conmoción en el ámbito político y social. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, expresó su profundo pesar a través de las redes sociales, destacando la trayectoria y el compromiso de Pagotto en el desarrollo de la provincia.

Quintela rememoró los años compartidos en la política riojana, subrayando su buena relación y el respeto mutuo que existía entre ambos, a pesar de las diferencias políticas. En su mensaje, el mandatario valoró la vocación y firmeza de Pagotto, quien se destacó en su labor en el Congreso de la Nación.

El gobernador también envió sus condolencias a los familiares y amigos de Pagotto, reconociendo su legado en las políticas públicas de La Rioja. La noticia de su deceso ha llevado a muchos a recordar su dedicación al servicio público y su búsqueda constante de consensos en la política.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela juan carlos pagotto política provincial fallecimiento gobierno provincial
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

6057 articles →

Artículos relacionados

La provincia despide al senador Juan Carlos Pagotto: un legado en la política riojana

Álvarez lanza su candidatura a gobernador en Chamical y detalla su propuesta para La Rioja

El PJ de La Rioja ajusta sus listas en la previa a las internas partidarias

Escribanos de La Rioja se oponen a la obligatoriedad de la Caja Notarial

Operativo del Tribunal Superior busca proteger bienes de los riojanos ante embargos

Rocío Mediavilla asume la dirección de Estadística en un cambio clave para La Rioja

Kicillof recibe apoyo de Pablo Herrera en su camino hacia 2027

La ATP busca reprogramar el asueto del Día del Empleado Público para el 28 de septiembre

AMP cuestiona asamblea virtual y se prepara para acciones legales en La Rioja
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar