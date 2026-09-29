Fallece el senador Juan Carlos Pagotto: un legado que dejó huella en La Rioja

El gobernador Ricardo Quintela lamentó el fallecimiento del senador Juan Carlos Pagotto, resaltando su compromiso con el desarrollo de La Rioja y su legado en la política local.

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El fallecimiento del senador nacional Dr. Juan Carlos Pagotto ha generado una gran conmoción en el ámbito político y social. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, expresó su profundo pesar a través de las redes sociales, destacando la trayectoria y el compromiso de Pagotto en el desarrollo de la provincia.

Quintela rememoró los años compartidos en la política riojana, subrayando su buena relación y el respeto mutuo que existía entre ambos, a pesar de las diferencias políticas. En su mensaje, el mandatario valoró la vocación y firmeza de Pagotto, quien se destacó en su labor en el Congreso de la Nación.

El gobernador también envió sus condolencias a los familiares y amigos de Pagotto, reconociendo su legado en las políticas públicas de La Rioja. La noticia de su deceso ha llevado a muchos a recordar su dedicación al servicio público y su búsqueda constante de consensos en la política.