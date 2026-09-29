La provincia despide al senador Juan Carlos Pagotto: un legado en la política riojana

El fallecimiento del senador Juan Carlos Pagotto ha generado un profundo impacto en la comunidad de La Rioja, con reacciones de condolencias de políticos y ciudadanos. Su legado y compromiso social han sido destacados, abriendo un debate sobre el futuro político provincial.

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El reciente fallecimiento del senador nacional por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, ha generado una profunda conmoción en la comunidad y en el ámbito político provincial. Referentes de distintos sectores han expresado sus condolencias a través de redes sociales, destacando su legado y su compromiso con la política.

El secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera, fue uno de los primeros en manifestar su pesar. A través de un mensaje en la plataforma X, lamentó la pérdida del legislador oriundo de Chilecito y valoró su trabajo legislativo, resaltando su capacidad para dialogar a pesar de las diferencias políticas.

Pagotto, conocido por su enfoque en las necesidades de la comunidad, dejó una huella importante en la Legislatura provincial. Su fallecimiento ha llevado a reflexionar sobre el impacto que su voz y su labor tuvieron en los debates legislativos y en la construcción de consensos.

La comunidad ha respondido con muestras de cariño, recordando su dedicación al servicio público. Este acontecimiento podría influir en la reconfiguración de alianzas y liderazgos en el futuro político de La Rioja.