Miércoles, 30 de Septiembre 2026
Política

El Tribunal Superior de Justicia avanza en el juicio laboral que afecta a trabajadores riojanos

El Juzgado del Trabajo y Conciliación N.º 6 de La Rioja permitió la incorporación de prueba en un caso de despido, priorizando la búsqueda de la verdad material. La decisión fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia tras un recurso de casación de la parte demandada.

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El Juzgado del Trabajo y Conciliación N.º 6, ubicado en La Rioja, ha admitido la incorporación de prueba en un caso de reclamo indemnizatorio por despido, a pesar de la oposición de la parte demandada. Esta decisión fue tomada por el juez Dr. Ariel Marcos, quien subrayó la importancia de la búsqueda de la verdad material en procesos laborales.

La parte demandada había argumentado que los documentos se habían presentado fuera del plazo estipulado para la audiencia. Sin embargo, el juez desestimó estas objeciones, señalando que la Ley N.º 10.405 protege los derechos de los trabajadores y permite la inclusión de pruebas que ayuden a esclarecer los hechos. Además, aclaró que los oficios fueron emitidos antes de la suspensión de la audiencia acordada por ambas partes.

El Tribunal Superior de Justicia rechazó el recurso de casación presentado por la parte demandada, reafirmando que las irregularidades procesales no siempre conducen a la nulidad de las decisiones. En consecuencia, se impusieron las costas del incidente a la parte demandada, reforzando el enfoque del juzgado hacia la tutela judicial efectiva en el ámbito laboral.

Etiquetas: la rioja juzgado del trabajo despido tribunal superior de justicia derecho laboral proceso judicial
TL;DR

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