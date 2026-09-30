Miércoles, 30 de Septiembre 2026
Política

La Corte Suprema revoca absolución de Milani y reabre caso Ledo en Tucumán

La Corte Suprema anuló la absolución de César Milani en el caso de la desaparición de Alberto Agapito Ledo, reabriendo el debate sobre su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad. La decisión podría cambiar el rumbo de la investigación judicial.

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido dejar sin efecto la absolución del exjefe del Ejército César Milani, relacionada con la desaparición y muerte del soldado conscripto Alberto Agapito Ledo en junio de 1976, un caso emblemático de violaciones a los derechos humanos. Esta medida permite una nueva revisión judicial del caso, que ha sido objeto de atención histórica y social debido a su contexto durante la última dictadura cívico-militar.

La anulación de la absolución, previamente dictada en diciembre de 2019 por el Tribunal Oral Federal de Tucumán, representa un avance significativo en el proceso judicial. Aunque la revocación no implica una condena inmediata para Milani, permite que el caso sea examinado nuevamente por instancias inferiores, lo que podría reabrir el debate sobre su posible responsabilidad en el encubrimiento de la desaparición de Ledo.

La investigación ha puesto de relieve la participación presunta de Milani en la presentación de Ledo como un supuesto desertor, ocultando su verdadera situación. Además, el oficial retirado Esteban Sanguinetti fue condenado a 14 años de prisión por su implicación directa en estos hechos, lo que resalta la gravedad de las acusaciones. Este nuevo impulso en la causa podría reavivar el interés en la justicia por las víctimas del terrorismo de Estado en Argentina.

Etiquetas: argentina corte suprema derechos humanos justicia dictadura cesar milani
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