Jueves, 1 de Octubre 2026
Policiales

Zárate enfrenta críticas tras la baja de dos policías involucrados en usura

La investigación del Ministerio de Seguridad resultó en la baja de dos policías por usura y retención de tarjetas, tras hallar más de 600 tarjetas de débito en su poder. Además, el ministro Zárate busca postularse a la Fiscalía General para fortalecer la persecución de delitos económicos.

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El ministro de Seguridad, Miguel Zárate, anunció la expulsión definitiva de dos policías involucrados en un caso de usura y retención de tarjetas. Esta acción se llevó a cabo tras una investigación exhaustiva que incluyó allanamientos y permitió descubrir que los efectivos, que operaban en Catuna y Capital, prestaban dinero de forma ilegal.

Durante los operativos, se incautaron más de 600 tarjetas de débito y mil pagarés en blanco. Zárate calificó estas conductas como "intolerables" y lamentó que muchas víctimas no denuncien por temor. Además, el gobernador propuso su postulación para integrar la Fiscalía General de la Provincia, la cual será tratada en la Cámara de Diputados.

Si recibe el respaldo legislativo, Zárate se propone mejorar la estructura del organismo y crear un Plan de Persecución Penal en la provincia, con un enfoque especial en delitos económicos. Aún no se han definido sucesores para su cargo, pero se están evaluando perfiles que continúen las políticas actuales.

Etiquetas: la rioja ministerio de seguridad expulsión de policías usura política provincial fiscalía general
TL;DR

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