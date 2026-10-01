Olta avanza con la licitación de 32 nuevas viviendas para familias locales

El Gobierno de La Rioja licitó la construcción de 32 viviendas en Olta, financiadas con recursos provinciales. Este proyecto busca mejorar el acceso a la vivienda para las familias locales, tras más de diez años sin programas habitacionales.

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Se realizó la apertura de sobres para la construcción de 32 viviendas en Olta, del departamento General Belgrano, a cargo del Gobierno de La Rioja y su Ministerio de Vivienda, Tierras y Hábitat Social. Este proyecto, financiado con recursos provinciales, busca facilitar el acceso a la vivienda para las familias de la comunidad.

El evento tuvo lugar en el salón Marta Mera, presidido por el ministro Ariel Puy Soria, quien estuvo acompañado por el intendente Juan Urbano y otros funcionarios. Puy Soria destacó la importancia de continuar con la política habitacional a pesar de las dificultades económicas y la reducción de la obra pública nacional, agradeciendo al gobernador Ricardo Quintela por los recursos asignados.

El intendente Urbano subrayó que hacía más de diez años que no se llevaban a cabo programas de vivienda en la región, lo que hace que este proyecto sea fundamental para las familias locales. Por su parte, el secretario de Vivienda, Diego Rivero, recordó que esta iniciativa surge de un compromiso del gobernador en un aniversario del departamento, resaltando su impacto positivo en la comunidad.