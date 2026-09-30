Miércoles, 30 de Septiembre 2026
La Rioja

Operativo de limpieza en Ruta 75 para dar la bienvenida a la Virgen India

El Municipio Capital implementa un operativo de limpieza a lo largo de la Ruta Nacional N° 75 y Avenida San Francisco para la llegada de la Virgen India. Las tareas incluyen desmalezado, recolección de residuos y reparación de luminarias, asegurando un ambiente limpio y seguro para los fieles. La colaboración ciudadana es clave para el éxito de las festividades.

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Operativo de limpieza en Ruta 75 para dar la bienvenida a la Virgen India
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Con la llegada inminente de la Virgen India, el Municipio Capital ha iniciado un amplio operativo de limpieza y acondicionamiento en la Ruta Nacional N° 75 y la Avenida San Francisco. Este esfuerzo busca asegurar que los participantes de la tradicional jornada de fe sean acogidos en condiciones óptimas.

Las cuadrillas municipales están trabajando intensivamente en toda la ruta, realizando tareas de limpieza de banquinas, desmalezado y recolección de residuos. También se han implementado trabajos de barrido manual y mecánico, además de la reparación de luminarias para mejorar la seguridad durante la noche. Las labores se extienden desde el Dique Los Sauces hasta la Llama Votiva, abarcando el trayecto de la histórica procesión.

Desde el municipio se ha enfatizado la importancia del compromiso ciudadano, invitando a la comunidad a colaborar en el mantenimiento de la limpieza en los espacios públicos durante las festividades. La participación activa de los vecinos es fundamental para asegurar un entorno limpio y seguro no solo en esta ocasión, sino de manera continua.

Se espera que la jornada transcurra sin inconvenientes, reafirmando así la relevancia cultural y espiritual de la Virgen India en la región. El compromiso colectivo será esencial para que las celebraciones se desarrollen en un ambiente de respeto y reverencia.

Etiquetas: municipio capital virgen india operativo de limpieza ruta nacional 75 comunidad festividades
TL;DR

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