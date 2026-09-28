Efemérides del 28 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 28 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 28 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 28 de septiembre de 2026
- 1870 – en Argentina, se crea el Departamento de Agronomía perteneciente al Colegio Nacional de Tucumán, actual Escuela de Agricultura y Sacarotecnia de la Universidad Nacional de Tucumán.
- 1891 – en Uruguay se funda el club deportivo CURCC (Central Uruguay Railway Cricket Club), que posteriormente cambiará su nombre por Club Atlético Peñarol.
- 1951 – Golpe de Estado en Argentina contra el general Juan Domingo Perón
- 1966 – en Argentina, 18 estudiantes, obreros, sindicalistas y periodistas peronistas ―cuya edad promedio era de 22 años―, secuestran un avión Douglas DC-4 de Aerolíneas Argentinas y lo desvía a las islas Malvinas (Operativo Cóndor).
- 1966 – Paula Siero, actriz argentina.
- 1978 – Julia Michelón, locutora, actriz y profesora argentina.
- 1981 – Mauro Óbolo, futbolista argentino.
- 1981 – Wilfredo Caballero, futbolista argentino.
- 1982 – César Carignano, futbolista argentino.
- 2004 – en la localidad bonaerense de Carmen de Patagones ocurre la masacre escolar más grave de Latinoamérica, que deja tres muertos.
El 28 de septiembre de 1928, el científico escocés Alexander Fleming descubrió la penicilina, un antibiótico que revolucionaría la medicina. Este hallazgo accidental ocurrió cuando Fleming notó que un hongo había contaminado sus cultivos de bacterias y había matado a las bacterias alrededor, lo que llevó al desarrollo de tratamientos para diversas infecciones. Ese descubrimiento marcó el inicio de la era de los antibióticos y salvó millones de vidas.
En el mundo: 28 de septiembre de 2026
- -480 – en la isla de Salamina (Grecia) en la madrugada, se registra un terremoto. Los griegos lo toman como un buen augurio para la batalla naval de Salamina, que sucedió al día siguiente.
- -48 – el rey Tolomeo XIII Theos Filópator manda asesinar a Pompeyo el Grande, recién llegado a Egipto.
- 351 – por primera vez, legionarios romanos son derrotados por caballería pesada en una de las más sangrientas batallas de la historia de Roma: en el valle del río Sava (Croacia) el emperador romano Constancio II derrota al usurpador romano Magnencio en la batalla de Mursa Major.
- 365 – en Constantinopla, el usurpador romano Procopio soborna a dos legiones y se proclama emperador romano.
- 935 – el rey Boleslao I de Bohemia asesina a su hermano san Venceslao.
- 995 – el hijo de Boleslao I, Boleslao II el Piadoso asesina a los miembros de la dinastía Slavník: Spytimír, Pobraslav, Pořej y Čáslav.
- 1014 – en los Países Bajos se rompe por primera vez la línea de la costa. La crónica de la abadía de Quedlinburg (en el centro de Alemania) informa que murieron miles de personas. Los mayores daños se registran en la isla de Walcheren. Pasarán varios años hasta que los habitantes consigan recuperar sus vidas.
- 1066 – Guillermo el Conquistador invade Inglaterra, dando comienzo a la conquista normanda.
- 1106 – en la batalla de Tinchebrai (departamento de Orne, Francia), Enrique I de Inglaterra derrota a su hermano Robert Curthose.
- 1322 – en la Batalla de Mühldorf, Luis IV, Sacro Emperador Romano derrota a Federico I de Austria.
- 1448 – en Dinamarca, Cristián I es coronado rey.
- 1542 – a las costas de lo que ahora es San Diego (California) arriba el navegante portugués João Rodrigues Cabrilho.
- 1606 – fundación de la ciudad de Ibarra (Ecuador)
- 1708 – en Lesnaya (frontera entre Polonia y Rusia, ahora la aldea de Lisna, en Bielorrusia), Pedro el Grande derrota a los suecos en la batalla de Lesnaya.
- 1779 – en el marco de la Revolución estadounidense, Samuel Huntington es elegido presidente del Congreso Continental, sucediendo a John Jay.
- 1781 – en Virginia —en el marco de la Revolución estadounidense—, las fuerzas estadounidenses respaldadas por la flota francesa comienzan la batalla de Yorktown.
- 1783 – el químico riojano Juan José Delhuyar y Lubice y su hermano Fausto presentan el informe del descubrimiento del tungsteno (también llamado wolframio) ante la Junta General de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País.
- 1787 – en la ciudad de Washington, la recién completada Constitución de Estados Unidos es votada por el Congreso y enviada a la Legislatura para su aprobación.
- 1821 – en México se firma el Acta de Independencia del Imperio Mexicano.
- 1844 – Oscar I de Suecia-Noruega es coronado rey de Suecia.
- 1867 – en Canadá, Toronto se convierte en la capital de Ontario.
- 1867 – Estados Unidos invade las islas Midway.
- 1868 – la batalla de Alcolea provoca que la reina Isabel II de España tenga que huir a Francia.
- 1870 – en Argentina, se crea el Departamento de Agronomía perteneciente al Colegio Nacional de Tucumán, actual Escuela de Agricultura y Sacarotecnia de la Universidad Nacional de Tucumán.
- 1871 – en Brasil se vota la ley del vientre libre, que prohíbe la esclavitud infantil y por lo tanto obliga a los niños negros de sus padres esclavos.
- 1884 – en Liverpool se inaugura el estadio Anfield actual casa del Liverpool Football Club.
- 1887 – en China, el río Amarillo rompe varios diques. Comienza la inundación de 1887, que —sumada a la pandemia posterior y a la falta de víveres y agua potable—, totalizará unos 2 millones de víctimas.
- 1889 – en París (Francia), la primera Conferencia General de Pesos y Medidas define la longitud de un metro como la distancia entre dos líneas en una barra hecha con una aleación de platino con 10 % de iridio, medida al punto de fusión del hielo.
- 1889 – aparece la primera crónica de José Martí acerca de la Conferencia Internacional Americana de Washington, denunciando sus oscuros objetivos.
- 1891 – en Uruguay se funda el club deportivo CURCC (Central Uruguay Railway Cricket Club), que posteriormente cambiará su nombre por Club Atlético Peñarol.
- 1893 – en Oporto (Portugal), se funda el Futebol Clube do Porto.
- 1907 – en Cantabria se funda la Real Sociedad Gimnástica de Torrelavega, decano del fútbol cántabro.
- 1919 – en Omaha (Estados Unidos) ―en el marco del apartheid que terminará en 1965― comienzan los disturbios raciales de Omaha de 1919 (que terminarán al día siguiente).
- 1919 – se funda la Universidad de Letonia.
- 1928 – el bacteriólogo británico, Alexander Fleming, descubre la penicilina.
- 1928 – en Reino Unido, el gobierno vota la Ley de Drogas Peligrosas, prohibiendo la marihuana.
- 1937 – en República Dominicana, el dictador Rafael Leónidas Trujillo (45) perpetra el primer día de la masacre del «perejil» (entre el 28 de septiembre y el 8 de octubre de 1937) para solucionar el «problema haitiano». El ejército dominicano ejecuta (con armas provistas por el Gobierno de Estados Unidos) a todos los hombres, mujeres y niños haitianos residentes en la frontera con Haití. Como método para diferenciar a los haitianos de los dominicanos, los asesinos mostraban un manojo de perejil a sus víctimas y las obligaban a nombrarlo. Si lo llamaban «pesíl» (en francés) eran haitianos e inmediatamente fusilados. El presidente estadounidense Franklin Roosevelt le prestó 750 000 dólares estadounidenses a Trujillo para pagar indemnizaciones. Sin embargo, Trujillo solo repartió 1340 dólares a 67 000 familias haitianas (apenas 2 centavos de dólar a cada familia sobreviviente).
- 1937 – en el marco de la guerra civil española (1936-1939), Francisco Franco (que se autonombraba «caudillo») crea la Fiesta Nacional del Caudillo, que se habría de conmemorar el 1 de octubre.
- 1948 – en Nueva York, las Naciones Unidas adoptan la Resolución 58 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
- 1951 – Golpe de Estado en Argentina contra el general Juan Domingo Perón
- 1957 – en el área B9a del sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 4:59 (hora local), Estados Unidos detona a 460 m bajo tierra su bomba atómica Charleston, de 12 kilotones. Es la bomba n.º 116 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1958 – en París (Francia) se aprueba en referéndum la constitución de la V República.
- 1958 – en el área 12F del sitio de pruebas atómicas de Nevada, Estados Unidos detona su bomba atómica n.º 166, Mars, de 0,013 kilotones. (En comparación, la bomba de Hiroshima fue de 13 kilotones).
- 1960 – en un multitudinario acto frente a Palacio Presidencial en La Habana, Fidel Castro anuncia la creación de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).
- 1961 – en Damasco (Siria), un golpe militar acaba con la República Árabe Unida (la unión entre Egipto y Siria).
- 1962 – en Brisbane (Australia), un incendio destruye 65 trolebuses en un depósito.
- 1966 – en Argentina, 18 estudiantes, obreros, sindicalistas y periodistas peronistas ―cuya edad promedio era de 22 años―, secuestran un avión Douglas DC-4 de Aerolíneas Argentinas y lo desvía a las islas Malvinas (Operativo Cóndor).
- 1971 – en Reino Unido, el Gobierno vota la Ley del Mal Uso de Drogas, prohibiendo el uso medicinal de la marihuana.
- 1973 – en Nueva York el edificio de la ITT es bombardeado como protesta por la intromisión de esta empresa en el golpe de Estado de Pinochet el 11 de septiembre de 1973.
- 1975 – en la Spaghetti House (Londres) nueve personas son tomadas como rehenes.
- 1975 – en Ciudad del Vaticano, el papa Pablo VI canoniza al religioso español Juan Macías (1585-1645).
- 1991 – se funda el club costarricense Municipal Pérez Zeledón.
- 1992 – en México, se emite por última vez un capítulo de El Chapulín Colorado, dentro del programa humorístico Chespirito, tras 22 años de interpretarlo.
- 1993 – en la autopista Regional del Centro (Venezuela), ocurre una explosión accidental que deja 53 muertos y 70 heridos.
- 1994 – en el mar Báltico se hunde camino a Estocolmo el ferry M/S Estonia, cargado de automóviles. Fallecen 852 personas.
- 1995 – en las islas Comoras, un tal Bob Denard con un grupo de mercenarios toman las islas en un golpe de Estado.
- 2000 – en Jerusalén, la visita de Ariel Sharón a la explanada de la mezquita de Al-Aqsa da inicio a la Segunda Intifada (levantamiento).
- 2004 – en la localidad bonaerense de Carmen de Patagones ocurre la masacre escolar más grave de Latinoamérica, que deja tres muertos.
- 2004 – Juanes, cantautor Colombiano publica su álbum "Mi sangre", donde aparece el sencillo " La camisa negra" hit musical.
- 2004 – en Parkfield (California) sucede un terremoto de magnitud 6.
- 2008 – SpaceX se convierte en la primera empresa privada en dirigir un cohete aeroespacial (Falcon 1 vuelo 4) hacia la órbita de la Tierra.
- 2011 – se suspende el certamen cinematográfico Mostra de València / Cinema del Mediterrani a causa de la crisis.
- 2015 – en el océano Atlántico se ve un eclipse lunar total.
- 2019 – Fallece a los 71 años de edad el intérprete mexicano José José.
- 2019 – En la Ciudad de México, un accidente en una montaña rusa causa 2 muertos y 2 heridos y provocaría el cierre de La Feria de Chapultepec en días posteriores.
- 2021 – tiene lugar la Masacre de la Penitenciaría de Guayaquil en Ecuador.