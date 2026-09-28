Efemérides del 28 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 28 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 28 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 28 de septiembre de 2026

1870 – en Argentina, se crea el Departamento de Agronomía perteneciente al Colegio Nacional de Tucumán, actual Escuela de Agricultura y Sacarotecnia de la Universidad Nacional de Tucumán.

– en Argentina, se crea el Departamento de Agronomía perteneciente al Colegio Nacional de Tucumán, actual Escuela de Agricultura y Sacarotecnia de la Universidad Nacional de Tucumán. 1891 – en Uruguay se funda el club deportivo CURCC (Central Uruguay Railway Cricket Club), que posteriormente cambiará su nombre por Club Atlético Peñarol.

– en Uruguay se funda el club deportivo CURCC (Central Uruguay Railway Cricket Club), que posteriormente cambiará su nombre por Club Atlético Peñarol. 1951 – Golpe de Estado en Argentina contra el general Juan Domingo Perón

– Golpe de Estado en Argentina contra el general Juan Domingo Perón 1966 – en Argentina, 18 estudiantes, obreros, sindicalistas y periodistas peronistas ―cuya edad promedio era de 22 años―, secuestran un avión Douglas DC-4 de Aerolíneas Argentinas y lo desvía a las islas Malvinas (Operativo Cóndor).

– en Argentina, 18 estudiantes, obreros, sindicalistas y periodistas peronistas ―cuya edad promedio era de 22 años―, secuestran un avión Douglas DC-4 de Aerolíneas Argentinas y lo desvía a las islas Malvinas (Operativo Cóndor). 1966 – Paula Siero, actriz argentina.

– Paula Siero, actriz argentina. 1978 – Julia Michelón, locutora, actriz y profesora argentina.

– Julia Michelón, locutora, actriz y profesora argentina. 1981 – Mauro Óbolo, futbolista argentino.

– Mauro Óbolo, futbolista argentino. 1981 – Wilfredo Caballero, futbolista argentino.

– Wilfredo Caballero, futbolista argentino. 1982 – César Carignano, futbolista argentino.

– César Carignano, futbolista argentino. 2004 – en la localidad bonaerense de Carmen de Patagones ocurre la masacre escolar más grave de Latinoamérica, que deja tres muertos.

💡 ¿Sabías que...? El 28 de septiembre de 1928, el científico escocés Alexander Fleming descubrió la penicilina, un antibiótico que revolucionaría la medicina. Este hallazgo accidental ocurrió cuando Fleming notó que un hongo había contaminado sus cultivos de bacterias y había matado a las bacterias alrededor, lo que llevó al desarrollo de tratamientos para diversas infecciones. Ese descubrimiento marcó el inicio de la era de los antibióticos y salvó millones de vidas.

En el mundo: 28 de septiembre de 2026