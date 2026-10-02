Muerte de Edgardo Balalí: procesan a cuatro internos por el trágico suceso en la cárcel

Cuatro imputados fueron procesados con prisión preventiva por el homicidio de Edgardo Gabriel Balali, hallado muerto en el Servicio Penitenciario Provincial el 15 de enero. La investigación descarta el suicidio y apunta a asfixia mecánica.

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El Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N.º 2, bajo la dirección del juez Dr. Daniel Barría, ha decidido procesar con prisión preventiva a cuatro individuos en relación con la muerte de Edgardo Gabriel Balali. Este hecho se produjo el 15 de enero de 2023 dentro del Servicio Penitenciario Provincial.

Los procesados son Sergio R. B., Emiliano N. H., Leandro J. O. J. y Ever M. C.. Los tres primeros enfrentan cargos como supuestos autores de homicidio simple, mientras que Ever M. C. es considerado partícipe primario del mismo delito. Todos permanecerán detenidos en el mencionado servicio penitenciario.

La investigación apunta a que Balali fue hallado sin vida en su celda, y tras diversas diligencias, se concluyó que la causa de muerte fue una asfixia mecánica por ahorcamiento. Expertos señalaron que las lesiones en su cuello eran compatibles con compresión y que Balali estaba vivo al momento de su producción.

Según el análisis del magistrado, se determinó que Balali fue llevado a una celda donde se encontraban los imputados y sometido a una maniobra de ahorcamiento, posteriormente se trasladó su cuerpo a otra celda para simular un suicidio. La resolución también tomó en cuenta testimonios que describieron movimientos de los internos en el periodo previo y posterior al incidente.