Trágico accidente: motociclista pierde la vida al chocar con un cartel en La Rioja

Este sábado por la noche, un accidente de tránsito en el camino a Trampa del Tigre resultó en la muerte de un motociclista. La víctima fue identificada como Hugo Nicolás Sanzin, de 36 años, quien falleció en el lugar del siniestro, que ocurrió cerca de las 23:00.
Sanzin, mientras conducía una motocicleta Gilera Smash 110 cc, impactó contra un cartel de señalización por razones que aún se investigan. El golpe fue tan fuerte que el motociclista cayó sobre la cinta asfáltica. Un testigo que pasaba por el lugar mencionó haber visto la moto momentos antes del accidente.
Al llegar al lugar, una ambulancia de Base 2 confirmó el deceso. La autoridad judicial de turno ordenó las pericias correspondientes, con la participación del personal de Policía Técnica Judicial y el Departamento de Accidentes Viales.
Este trágico incidente pone de relieve la creciente preocupación por la seguridad vial en la región, donde los accidentes de tránsito son cada vez más comunes. Las autoridades están implementando campañas de concientización para prevenir situaciones similares, que afectan tanto a las víctimas como a sus familias y a la comunidad.