Lunes, 17 de Agosto 2026
Policiales

Trágico accidente: motociclista pierde la vida al chocar con un cartel en La Rioja

Un motociclista de 36 años, Hugo Nicolás Sanzin, murió tras chocar contra un cartel en Trampa del Tigre. La creciente preocupación por la seguridad vial impulsa campañas de concientización en la región.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 3 h 2 min de lectura
Trágico accidente: motociclista pierde la vida al chocar con un cartel en La Rioja

Este sábado por la noche, un accidente de tránsito en el camino a Trampa del Tigre resultó en la muerte de un motociclista. La víctima fue identificada como Hugo Nicolás Sanzin, de 36 años, quien falleció en el lugar del siniestro, que ocurrió cerca de las 23:00.

Sanzin, mientras conducía una motocicleta Gilera Smash 110 cc, impactó contra un cartel de señalización por razones que aún se investigan. El golpe fue tan fuerte que el motociclista cayó sobre la cinta asfáltica. Un testigo que pasaba por el lugar mencionó haber visto la moto momentos antes del accidente.

Al llegar al lugar, una ambulancia de Base 2 confirmó el deceso. La autoridad judicial de turno ordenó las pericias correspondientes, con la participación del personal de Policía Técnica Judicial y el Departamento de Accidentes Viales.

Este trágico incidente pone de relieve la creciente preocupación por la seguridad vial en la región, donde los accidentes de tránsito son cada vez más comunes. Las autoridades están implementando campañas de concientización para prevenir situaciones similares, que afectan tanto a las víctimas como a sus familias y a la comunidad.

Etiquetas: la rioja trampa del tigre accidente de tránsito seguridad vial motociclista departamento de accidentes viales
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

5453 articles →

Artículos relacionados

Desarticulan red narco en La Rioja: hallan 5 kilos de cocaína y armas en operativos

Prisión domiciliaria para imputados por homicidio: un caso que conmueve a La Rioja

Accidente en Ruta 38: camioneta colisiona con ganado y complica el tránsito

Nonogasta se moviliza para encontrar a Leila Victoria Vergara, desaparecida desde hace días

Preocupación por el manejo del caso Ilda Goyochea: Derechos Humanos pide cautela

Ocho policías de Ulapes enfrentan cargos por abuso de autoridad y maltrato a detenidos

Detenido un hombre en San Román tras robar una bandera provincial

Detención en Las Toscas: joven atrapado con ropa robada en plena calle

Accidente mortal en Ruta Nacional 141 conmociona a la comunidad de Cerdo de los Llanos
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar