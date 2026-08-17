Trágico accidente: motociclista pierde la vida al chocar con un cartel en La Rioja

Un motociclista de 36 años, Hugo Nicolás Sanzin, murió tras chocar contra un cartel en Trampa del Tigre. La creciente preocupación por la seguridad vial impulsa campañas de concientización en la región.

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Hugo Nicolás Sanzin, un motociclista de 36 años, falleció al chocar contra un cartel en La Rioja, aumentando la preocupación por la seguridad vial.

Un motociclista de 36 años, Hugo Nicolás Sanzin, perdió la vida al chocar contra un cartel de señalización en Trampa del Tigre. El accidente ocurrió el sábado por la noche y las causas están siendo investigadas. Este trágico incidente resalta la creciente preocupación por la seguridad vial en la región, donde se están implementando campañas de concientización para prevenir accidentes.

Este sábado por la noche, un accidente de tránsito en el camino a Trampa del Tigre resultó en la muerte de un motociclista. La víctima fue identificada como Hugo Nicolás Sanzin, de 36 años, quien falleció en el lugar del siniestro, que ocurrió cerca de las 23:00.

Sanzin, mientras conducía una motocicleta Gilera Smash 110 cc, impactó contra un cartel de señalización por razones que aún se investigan. El golpe fue tan fuerte que el motociclista cayó sobre la cinta asfáltica. Un testigo que pasaba por el lugar mencionó haber visto la moto momentos antes del accidente.

Al llegar al lugar, una ambulancia de Base 2 confirmó el deceso. La autoridad judicial de turno ordenó las pericias correspondientes, con la participación del personal de Policía Técnica Judicial y el Departamento de Accidentes Viales.

Este trágico incidente pone de relieve la creciente preocupación por la seguridad vial en la región, donde los accidentes de tránsito son cada vez más comunes. Las autoridades están implementando campañas de concientización para prevenir situaciones similares, que afectan tanto a las víctimas como a sus familias y a la comunidad.