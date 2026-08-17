El regreso de los Chachos promete alivio económico a 80 mil beneficiarios en La Rioja

Desde el 17 de agosto, 80 mil trabajadores estatales recibirán 50 mil Chachos como ayuda extraordinaria, inyectando $4.000 millones al comercio local. Más de 800 comercios ya están adheridos.

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A partir del lunes 17 de agosto, se implementará en La Rioja un nuevo esquema de apoyo económico que beneficiará a aproximadamente 80 mil trabajadores y beneficiarios del Estado provincial. Cada uno recibirá una ayuda extraordinaria de 50 mil Chachos, un instrumento financiero que busca impulsar los ingresos y reactivar el comercio en un contexto económico desafiante.

El ministro de Hacienda, Fabián Blanco, destacó que la medida servirá para atender las necesidades de los empleados estatales y del sector comercial, que enfrenta serios problemas debido a la recesión y la caída de recursos. Según su declaración, el Gobierno provincial prevé inyectar cerca de $4.000 millones al circuito económico local mediante esta iniciativa.

Los Chachos, que equivalen a un peso cada uno, podrán ser utilizados en más de 800 comercios adheridos, así como para el pago de impuestos provinciales y tasas municipales. Esta decisión de reintroducir los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE) se basa en el éxito de su primera emisión en 2024 y en las solicitudes de comerciantes, quienes han manifestado la necesidad de su regreso.