Evaluación de recursos uraníferos en La Rioja: $160 millones en el Presupuesto 2027

El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 destina $160 millones para la "Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de La Rioja", marcando un paso previo hacia la reactivación de la producción de uranio en Argentina. Este enfoque busca potenciar la exploración y atraer inversiones en un contexto de creciente demanda de energía nuclear.

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La reactivación de la política minera en Argentina incluye la evaluación de recursos uraníferos en La Rioja, con una partida específica de aproximadamente $160 millones destinada a este fin en el proyecto de Presupuesto Nacional 2027. Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional, busca recuperar la producción de uranio y atraer inversiones en un contexto de creciente demanda de electricidad y generación nuclear.

La evaluación de estos recursos no implica la explotación inmediata de minas, sino que se enfoca en profundizar el conocimiento sobre el uranio en el territorio riojano. Este proyecto se enmarca dentro de la estrategia de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para incrementar la exploración y desarrollo de proyectos relacionados con el uranio, un mineral cuyo aprovechamiento ha estado estancado desde 1997 en el país.

La CNEA destaca por su rol en la reactivación de este sector, con más de 33.650 toneladas de recursos de uranio identificados y una cartera de cerca de 20 proyectos en desarrollo. La inclusión de La Rioja refleja un esfuerzo continuo por parte del Gobierno para fortalecer la cadena del combustible nuclear y promover la inversión privada.