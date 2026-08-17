Lunes, 17 de Agosto 2026
Política

Duhalde lanza críticas al peronismo y a Milei en un análisis político profundo

Eduardo Duhalde critica la gestión de Javier Milei, considerándola errónea y confrontativa. Anuncia la creación del Movimiento Productivo Argentino para combatir la corrupción y fortalecer la política a nivel nacional, provincial y municipal.

Roberto Mercado
Roberto Mercado Jefe de Política y Sociedad
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El ex mandatario Eduardo Duhalde analizó la situación política de Argentina con miras a las elecciones de 2027, expresando su deseo de que el presidente Javier Milei modifique su estilo confrontativo. Duhalde considera que esta actitud perjudica al país y califica al gobierno actual como "un gobierno de pelea".

En sus declaraciones, Duhalde también se mostró crítico con el estado del peronismo y los partidos políticos en general, afirmando que "los veo mal". En respuesta a esta situación, anunció la creación de un nuevo proyecto político bajo el nombre de Movimiento Productivo Argentino, que busca competir en todos los niveles y combatir la corrupción estructural.

Aunque Duhalde descartó la posibilidad de ser candidato en las próximas elecciones debido a su edad, manifestó su apoyo al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien considera una persona honesta y apta para postularse en 2027.

Etiquetas: argentina política elecciones 2027 eduardo duhalde movimiento productivo argentino peronismo
TL;DR

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Roberto Mercado
Roberto Mercado Jefe de Política y Sociedad

Especialista en cobertura política provincial y nacional. Con una trayectoria de más de una década cubriendo la actualidad institucional de La Rioja, Roberto aporta análisis profundo y fuentes confiables para entender el escenario político que afecta a los riojanos.

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