Duhalde lanza críticas al peronismo y a Milei en un análisis político profundo

Eduardo Duhalde critica la gestión de Javier Milei, considerándola errónea y confrontativa. Anuncia la creación del Movimiento Productivo Argentino para combatir la corrupción y fortalecer la política a nivel nacional, provincial y municipal.

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El ex mandatario Eduardo Duhalde analizó la situación política de Argentina con miras a las elecciones de 2027, expresando su deseo de que el presidente Javier Milei modifique su estilo confrontativo. Duhalde considera que esta actitud perjudica al país y califica al gobierno actual como "un gobierno de pelea".

En sus declaraciones, Duhalde también se mostró crítico con el estado del peronismo y los partidos políticos en general, afirmando que "los veo mal". En respuesta a esta situación, anunció la creación de un nuevo proyecto político bajo el nombre de Movimiento Productivo Argentino, que busca competir en todos los niveles y combatir la corrupción estructural.

Aunque Duhalde descartó la posibilidad de ser candidato en las próximas elecciones debido a su edad, manifestó su apoyo al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien considera una persona honesta y apta para postularse en 2027.