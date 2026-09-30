Diputados se preparan para un intenso debate sobre soberanía nacional este miércoles

El debate sobre el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional comenzará el 30 de septiembre en la Cámara de Diputados, con propuestas de penas de hasta 20 años por explotación ilegal en las Islas Malvinas. La oposición advierte sobre posibles implicaciones en la política interna.

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El debate sobre el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional comenzará el miércoles 30 de septiembre en la Cámara de Diputados. El oficialismo pretende avanzar con esta iniciativa enviada por el Gobierno el 17 de septiembre, mientras que las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto se reunirán a las 12 para finalizar el cronograma de trabajo el martes 6 de octubre.

La oposición critica el alcance del proyecto, que vincula la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas con medidas sobre seguridad nacional y políticas internas. El diputado Juan Marino de Unión por la Patria lo describió como un “caballo de Troya”, sugiriendo que incorpora políticas de Estados Unidos al derecho argentino.

Entre las medidas destacadas se encuentra un endurecimiento de penas, que podrían llegar hasta 20 años de prisión para quienes exploten recursos naturales en las Islas Malvinas. Además, se propone la creación de un registro público de infractores y restricciones a aportes económicos de extranjeros a partidos políticos.

El proyecto también establece la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, dirigido por el Presidente e integrado por varios ministros, con el objetivo de fortalecer la seguridad y la defensa en el país.