Jueves, 1 de Octubre 2026
Política

Claudia López asume en el Senado: cambios en la representación riojana

Claudia Cecilia López asumirá un cargo en el Senado, generando un reacomodamiento político en La Libertad Avanza. Evangelina Celeste Maidana podría ocupar su lugar en la Cámara de Diputados. Este cambio plantea interrogantes sobre el nuevo liderazgo del bloque y su impacto en la Legislatura.

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El próximo ascenso de Claudia Cecilia López al Senado de la Nación generará un reacomodamiento político en La Libertad Avanza (LLA), impactando tanto a nivel nacional como en la Legislatura provincial. Su partida dejará una vacante en la Cámara de Diputados, que será ocupada automáticamente por Evangelina Celeste Maidana tras la formalización de la renuncia de López.

Este movimiento plantea interrogantes sobre quién asumirá la presidencia del bloque de LLA en la Legislatura provincial, dado que López lideraba actualmente esta bancada. Los representantes locales están evaluando cómo definir el nuevo liderazgo para garantizar la cohesión interna ante este cambio. La reconfiguración del liderazgo será clave en el contexto de un período legislativo crítico.

El impacto de la confirmación de López en el Senado trasciende la simple modificación en la representación. Este cambio también influirá en las estrategias políticas que se adoptarán en los próximos meses, en un momento en que las decisiones desde la Legislatura serán de gran relevancia para la ciudadanía.

Etiquetas: la rioja claudia lopez senado legislatura provincial la libertad avanza política
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