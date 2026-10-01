El radicalismo en La Rioja enfrenta desafíos ante la disminución de su base electoral

Julio Martínez, exsenador por La Rioja, advierte sobre la crisis de la UCR y la pérdida de apoyo electoral, destacando la necesidad de resolver las alianzas políticas dentro del partido.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Julio Martínez, exsenador nacional por La Rioja, expresó su preocupación por el actual estado de la Unión Cívica Radical (UCR), reconociendo que el partido vive un «momento difícil» debido a las tensiones internas y su relación con el gobierno de Javier Milei. En sus recientes declaraciones, Martínez señaló que el partido enfrenta una etapa complicada y destacó la pérdida de apoyo entre sus votantes históricos, quienes lo llevaron a ganar cuatro o cinco elecciones en la provincia.

El exlegislador mencionó la diversidad de opiniones dentro de la UCR, especialmente entre los gobernadores, y aseguró que la definición de alianzas y el rumbo institucional deben resolverse a través de los mecanismos formales del partido. A pesar de su crítica a la situación actual, Martínez aclaró que se ha alejado de la primera línea electoral y su enfoque ahora se centra en temas de defensa y seguridad.

Martínez concluyó expresando su esperanza en la recuperación institucional del radicalismo, anticipando que el partido pueda resurgir para enfrentar los próximos desafíos. Su análisis refleja un diagnóstico reservado sobre el futuro de la UCR y la necesidad de unidad en momentos de crisis.