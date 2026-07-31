Incendio en Guanchín: operativos de emergencia se intensifican en Los Manzanos

Los frentes norte y este del incendio en Guanchín, Chilecito, están contenidos. Sin embargo, el sector sur sigue activo, con brigadistas y aviones hidrantes trabajando intensamente. La seguridad de la comunidad y del personal es prioridad en el operativo.

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El incendio forestal en la zona de Guanchín, departamento Chilecito, ha llevado a un importante despliegue de recursos para su control. Los frentes norte y este del fuego ya se encuentran contenidos, mientras que el sector sur sigue activo. En este último, se han intensificado los esfuerzos de brigadistas, bomberos y personal de emergencias, quienes trabajan en coordinación con las autoridades municipales.

En la jornada, se utilizaron tres aviones hidrantes que realizaron descargas de agua en sectores estratégicos del incendio, aunque las operaciones aéreas debieron suspenderse temporalmente debido a la baja visibilidad causada por el humo. Las tareas de monitoreo y vigilancia continúan para detectar cualquier foco residual que pudiera reactivarse.

Además, la Zona Sanitaria está proporcionando asistencia médica y controles preventivos a los brigadistas y bomberos en el terreno. El objetivo principal del operativo es consolidar las áreas ya contenidas y avanzar en el control del frente activo, priorizando la seguridad del personal involucrado en la lucha contra el incendio.