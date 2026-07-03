Sábado, 4 de Julio 2026
Clima

Clima inestable en Villa Unión: se esperan lluvias y descenso de temperatura este viernes

El pronóstico del tiempo en Villa Unión para este viernes 3 de julio indica temperaturas entre 8°C y -2°C, con vientos de hasta 14 km/h y una alta humedad del 83%.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Este viernes 3 de julio, el pronóstico del tiempo en Villa Unión indica una temperatura máxima de 8°C y una mínima de -2°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan vientos de 8 km/h y una humedad promedio del 83%.

En las primeras horas de la mañana, el SMN prevé condiciones sin lluvias, con una humedad del 83% y vientos suaves del sur. A medida que avance la mañana, la humedad se reducirá a 82%, manteniendo la ausencia de precipitaciones y vientos de 10 km/h.

Para la tarde y noche, el pronóstico continúa sin lluvias, con vientos de 14 km/h inicialmente, que disminuirán a 13 km/h durante la noche. El SMN es el organismo encargado de proporcionar información meteorológica en Argentina, utilizando una red de estaciones para emitir alertas sobre fenómenos climáticos.

Etiquetas: villa unión pronóstico del tiempo servicio meteorológico nacional clima temperaturas alertas meteorológicas
TL;DR

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