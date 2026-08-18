Docentes de la UNLaR se suman a la huelga universitaria por reclamos salariales

Un paro universitario comenzará el 18 y se extenderá hasta el 22 de este mes. Los docentes exigen la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial del 31.2%. La situación podría intensificarse si el Gobierno no responde.

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Un nuevo paro universitario comenzará el martes 18 y finalizará, por el momento, el sábado 22, convocado por federaciones docentes, principalmente por la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA). Este movimiento busca que el Gobierno Nacional implemente de manera «inmediata» la Ley de Financiamiento Universitario, ya aprobada por el Congreso.

A pesar de que el paro abarcará todas las facultades de la universidad, la adhesión variará según cada cátedra. Las autoridades han confirmado que los edificios permanecerán abiertos durante este período. El reclamo no solo se centra en la aplicación de la ley, sino que también se denuncia la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes, además de exigir la actualización de presupuestos para hospitales y becas.

En asambleas recientes, AGD-UBA ha expresado su rechazo a lo que consideran una «semejante entrega» por parte del Gobierno, señalando que el aumento propuesto es insuficiente. El congreso de la Conadu Histórica ha votado a favor de continuar con el plan de lucha, que incluye un paro nacional esta semana, con la posibilidad de una huelga indefinida si no se cumplen los pagos adeudados.