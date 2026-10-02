Viernes, 2 de Octubre 2026
Política

María Virginia Jalil Colomé asume como nueva defensora pública en La Rioja

María Virginia Jalil Colomé asumió como defensora pública en La Rioja, destacando su experiencia de más de 30 años. Su llegada promete fortalecer el acceso a la justicia y mejorar la defensa de los derechos ciudadanos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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La nueva defensora pública oficial, María Virginia Jalil Colomé, asumió su cargo en el Juzgado Federal de Primera Instancia de La Rioja en una ceremonia que contó con la presencia del gobernador Ricardo Quintela. Este evento, realizado en la sede de la Defensoría General de la Nación, subrayó la importancia de su incorporación para mejorar la defensa pública en la región.

El defensor público federal, José Nicolás Chumbita, destacó el impacto positivo que tendrá Jalil Colomé en su nuevo rol. Con más de 30 años de trayectoria en el ámbito público y jurídico, se considera que su llegada fortalecerá la estructura judicial y facilitará una mejor articulación con las instituciones del sistema legal.

La Defensoría Pública es esencial para garantizar los derechos de quienes no pueden acceder a una defensa privada, y su asunción llega en un momento donde la demanda de servicios legales accesibles es creciente. Esta nueva etapa representa un avance en la consolidación de la defensa pública en La Rioja, reflejando el compromiso del Gobierno provincial con el acceso a la justicia.

Se espera que Jalil Colomé, en su nuevo cargo, contribuya a mejorar los servicios de asistencia legal y fomente un mayor acercamiento entre la comunidad y las instituciones judiciales, impactando positivamente en la vida de quienes necesitan apoyo legal.

Etiquetas: la rioja defensora pública maría virginia jalil colomé gobierno provincial acceso a la justicia instituciones judiciales
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