La Rioja celebra la nacionalización de 37 nuevos ciudadanos argentinos

Treinta y siete nuevos ciudadanos argentinos, provenientes de diversas nacionalidades, formalizaron su nacionalización en una ceremonia emotiva. Este evento resalta la importancia de la integración cultural y el compromiso con una Argentina inclusiva.

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En un emotivo acto, 37 personas de diferentes nacionalidades, incluyendo peruanos y bolivianos, formalizaron su nacionalización como argentinos. La ceremonia tuvo lugar en la provincia, donde los nuevos ciudadanos recibieron su carta de ciudadanía rodeados de un ambiente de alegría y compromiso.

El evento estuvo acompañado por el Dr. Piedrabuena y el coordinador consular, quienes resaltaron la importancia de la integración y la diversidad cultural. Las autoridades enfatizaron el valioso aporte que estos nuevos ciudadanos brindan al crecimiento de la comunidad riojana, subrayando el compromiso del Estado con una Argentina inclusiva.

Este acto no solo representa un reconocimiento legal, sino también un compromiso de vida con una comunidad que los acoge. La presencia de personas de diversas nacionalidades en la ceremonia simboliza la riqueza cultural que cada individuo aporta, promoviendo un entorno de respeto y convivencia.

Al concluir el evento, los nuevos ciudadanos expresaron su agradecimiento por la oportunidad de formar parte de una nación que valora la diversidad. Con su nacionalización, asumen nuevos derechos y responsabilidades, convirtiéndose en actores clave en el desarrollo de la provincia.