Nuevo avance en el Hospital Vera Barros: se creará una unidad de donación de órganos

La firma de un compromiso de gestión entre el Ministerio de Salud de La Rioja, el INCUCAI, el CUCAILAR y el Hospital Regional Enrique Vera Barros dará lugar a la implementación de una Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos. Esta nueva unidad tiene como objetivo mejorar la detección y evaluación de posibles donantes, ampliando así las oportunidades de donación en el hospital.
Durante la ceremonia, el ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, subrayó la relevancia de institucionalizar este acuerdo, enfatizando que la continuidad en las acciones es clave para hacer las cosas de manera más eficiente. El presidente del INCUCAI, Richard Malan, añadió que esta iniciativa ayudará a organizar la procuración dentro del hospital y a maximizar las oportunidades de donación, evitando la pérdida de posibilidades ante cada fallecimiento.
El programa contempla la capacitación del personal y el apoyo en la organización de la unidad. Además, el director del Hospital, Gabriel Goitea, anunció la creación de un consultorio para pacientes con insuficiencia renal, con el objetivo de avanzar hacia la posibilidad de realizar trasplantes renales en la institución, considerando siempre el bienestar del paciente y su entorno familiar.