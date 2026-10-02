Viernes, 2 de Octubre 2026
Deportes

Sanagasta se prepara para recibir el Argentino de Mountain Bike este octubre

Sanagasta será sede del Argentino de Mountain Bike el 10 y 11 de octubre, un evento que potenciará el turismo y la economía local, atrayendo competidores de todo el país.

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Redacción Equipo Editorial
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El departamento de Sanagasta se prepara para recibir un importante evento de Mountain Bike a nivel nacional, que se llevará a cabo los días 10 y 11 de octubre. La competencia, conocida como el Argentino de MTB, tiene como objetivo no solo promover el deporte, sino también atraer turismo a la región, lo que beneficiará a la economía local.

Durante la presentación oficial, el intendente Luis Flores y el diputado Fede Sbiroli resaltaron la importancia de esta competencia para los sanagasteños y su potencial para aumentar la ocupación hotelera y el movimiento en restaurantes y comercios locales. Flores destacó el trabajo logístico realizado para asegurar que el evento sea un éxito.

La llegada de competidores de distintas provincias permitirá también visibilizar las bellezas naturales y culturales de Sanagasta, consolidando su imagen como destino turístico. La organización del evento se encuentra en marcha, con un equipo comprometido que busca ofrecer una experiencia inolvidable tanto para los participantes como para el público asistente.

Además, este tipo de competencias fomentan valores comunitarios como el trabajo en equipo y la superación personal, lo que resuena entre los vecinos. La colaboración entre instituciones y la comunidad es clave para el éxito de este evento significativo.

Etiquetas: sanagasta mountain bike evento deportivo turismo economía intendente municipal
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