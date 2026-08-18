Mujer condenada a prisión en La Rioja por tráfico de drogas: un caso que conmueve a la comunidad.

Lorena Paola Gómez fue condenada a cuatro años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en La Rioja. Además, deberá pagar 45 unidades y $4.700 en costas procesales. Esta sentencia refuerza el compromiso judicial en la lucha contra el narcotráfico.

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El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja emitió una sentencia condenatoria contra Lorena Paola Gómez, hallándola responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La decisión fue tomada por el juez Dr. Jorge Gamal Chamía y se dictó el pasado 14 de abril de 2026, imponiéndole una pena de cuatro años de prisión y una multa de 45 unidades.

El juicio, que se llevó a cabo bajo la modalidad de juicio breve, se originó a partir de una denuncia anónima recibida el 17 de julio de 2020 en la Policía Federal Argentina, donde se señalaba a Gómez por su implicación en la venta de drogas a través de un servicio de "delivery". Tras una investigación, fue detenida el 21 de octubre de 2020 cuando intentó escapar, arrojando dos envoltorios con 3,2 gramos de cocaína y con un total de $820 en efectivo en su poder.

Además de la pena de prisión, se ordenó el decomiso y destrucción de los bienes incautados, incluyendo la muestra de droga. Gómez deberá acreditar el pago de las costas procesales por un monto de $4.700. El tribunal comunicará lo resuelto al Registro Nacional de Reincidencia y al Juzgado Federal de La Rioja una vez que la sentencia sea firme, destacando así el compromiso del poder judicial en la lucha contra el narcotráfico.