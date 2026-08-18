Desarticulan red narcotraficante en La Rioja: cuatro detenidos en operativo hotelero

La Policía de La Rioja desarticuló una banda de narcotraficantes tras una investigación de seis meses, deteniendo a cuatro personas en un operativo en el Hotel Imperial. Las autoridades continúan investigando conexiones locales.

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La Policía de La Rioja desarticuló una presunta banda dedicada al tráfico de estupefacientes, deteniendo a cuatro individuos, entre ellos el supuesto líder. Esta operación se llevó a cabo en el Hotel Imperial, en el centro de la ciudad, donde los detenidos se encontraban alojados. La investigación, que duró seis meses, se inició a partir de un trabajo de inteligencia por parte de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico.

Las autoridades informaron que los sospechosos, todos originarios de Tucumán, trasladaban drogas desde esa provincia a la capital riojana. Tras la detención, los cuatro implicados quedaron a disposición de la Justicia Federal, específicamente ante el Juzgado Federal con asiento en La Rioja. Los investigadores seguían realizando peritajes en el hotel y otros lugares relacionados con el caso.

Este operativo resalta el compromiso de las autoridades en la lucha contra el narcotráfico, un problema creciente en la región. La colaboración entre diferentes fuerzas de seguridad es esencial para abordar estos delitos que afectan la seguridad de la comunidad y, a medida que avanzan las pesquisas, podrían surgir más detalles sobre la estructura de la organización y sus conexiones con otras bandas en el noroeste argentino.