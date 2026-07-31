Incendio en Guanchín: 133 hectáreas en riesgo y monitoreo activo en la zona

El incendio forestal en Guanchín, Chilecito, afecta 133.4 hectáreas y presenta 7 focos activos. Las condiciones climáticas y del terreno son clave para la contención. La comunidad permanece en alerta.

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Las autoridades competentes continúan con las tareas de seguimiento y control de los incendios forestales en la región de Guanchín, en el departamento Chilecito. Según el último informe, el perímetro afectado abarca aproximadamente 133.4 hectáreas y se han detectado 7 focos activos en la zona, lo que ha requerido un despliegue operativo constante.

La simulación de propagación del fuego indica que podría avanzar hacia el noreste a una tasa de 6.91 metros por minuto, lo que podría llevar las llamas a una distancia de hasta 1.244 metros del perímetro actual. Sin embargo, factores del terreno, como una ligera pendiente negativa, ayudan a moderar la velocidad de propagación, lo cual es crucial para las estrategias de contención.

Las condiciones climáticas en la zona son favorables, con vientos de 2.3 km/h y una humedad relativa del 32%. A pesar de estas variables, las autoridades advierten que los datos son solo orientativos y no deben ser la única base para decisiones críticas. La comunidad de Chilecito se mantiene en alerta mientras se lleva a cabo un monitoreo constante de la situación.