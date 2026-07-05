Domingo, 5 de Julio 2026
Clima

El pronóstico del tiempo para Villa Unión: ¿cómo estará el clima este domingo?

Este domingo 5 de julio, Villa Unión registrará temperaturas entre 9°C y -2°C, con vientos de hasta 16 km/h y una humedad del 83%. Conoce cómo el clima afectará tu día.

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Redacción Equipo Editorial
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El pronóstico del tiempo para Villa Unión este 5 de julio prevé una temperatura máxima de 9°C y una mínima de -2°C, con vientos del sur que alcanzarán los 14 km/h y una humedad promedio del 83%. En las primeras horas de la mañana, no se anticipan precipitaciones, manteniendo la humedad en un 83% y vientos leves de 14 km/h.

Para media mañana, se espera que la humedad baje al 80% y los vientos se reduzcan a 8 km/h, sin posibilidades de lluvia. A lo largo de la tarde y noche, el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que no habrá precipitaciones y los vientos serán de 16 km/h y 11 km/h, respectivamente.

El SMN se encarga de emitir alertas sobre fenómenos meteorológicos peligrosos y proporciona datos necesarios para la toma de decisiones en sectores como la agricultura y la aviación. Las alertas se comunican con anticipación para que la población pueda prepararse ante posibles eventos climáticos adversos.

Etiquetas: villa unión pronóstico del tiempo servicio meteorológico nacional clima alertas meteorológicas
TL;DR

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