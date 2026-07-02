Alerta por temperaturas extremas y vientos: precauciones para la comunidad riojana

El Sistema Provincial de Emergencias La Rioja emitió un alerta por bajas temperaturas, lluvias y vientos que podrían superar los 70 km/h. Se recomienda precaución, especialmente para grupos vulnerables.

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El Sistema Provincial de Emergencias La Rioja ha emitido un alerta preventivo por la llegada de bajas temperaturas extremas, lluvias, nevadas aisladas y vientos que afectarán a diversas zonas de la provincia. Las condiciones climáticas adversas han generado preocupación entre las autoridades y la población, dado que se anticipa un impacto en la salud de los grupos más vulnerables, como niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas.

El alerta por vientos se extiende a los departamentos de Vinchina, General Lamadrid, Arauco, Capital, Independencia, General Ángel Vicente Peñaloza, Chamical, General Belgrano, General Juan Facundo Quiroga, General Ocampo, Rosario Vera Peñaloza y General San Martín. Se prevé que las ráfagas en la cordillera superen los 70 kilómetros por hora, mientras que en el resto de los departamentos podrían alcanzar los 55 kilómetros por hora.

Además, se ha emitido un alerta por niebla que afectará a los mismos departamentos mencionados, lo que podría reducir la visibilidad en la circulación vial. Esta situación se mantendrá durante la noche de este miércoles y la madrugada del jueves 2 de julio, lo que obliga a las autoridades a recomendar a la población que tome precauciones si debe desplazarse en las próximas horas.