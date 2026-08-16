Nonogasta se moviliza para encontrar a Leila Victoria Vergara, desaparecida desde hace días

La comunidad de Nonogasta está en alerta por la desaparición de Leila Victoria Vergara, de 14 años, quien fue vista por última vez el 13 de agosto. Se solicita información urgente a las autoridades.

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La desaparición de Leila Victoria Vergara, una adolescente de 14 años, ha generado gran preocupación en la comunidad de Nonogasta, en la provincia de La Rioja. La joven fue autorizada por su padre para salir de su hogar el 13 de agosto de 2026 a las 20:00, con destino a una cancha de fútbol 5 en el Barrio 2 de Septiembre, pero no regresó.

Las autoridades han proporcionado detalles sobre su apariencia para facilitar su identificación. Leila tiene tez trigueña, ojos marrones claros, mide aproximadamente 1,60 metros y tiene cabello negro, lacio y largo hasta la cintura. Su último contacto se realizó a través de un teléfono celular que actualmente está apagado.

La comunidad se ha movilizado para colaborar en la búsqueda y se hace un llamado urgente a quienes puedan tener información sobre su paradero. Las autoridades instan a reportar cualquier dato a la línea de emergencias 101 o a la dependencia policial más cercana. El compromiso conjunto es esencial para garantizar la seguridad de Leila y su pronta aparición.

Con el paso de las horas, la angustia de familiares y amigos crece. La búsqueda se intensifica, resaltando la importancia de la colaboración entre la comunidad y las fuerzas de seguridad en situaciones críticas.