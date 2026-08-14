Detenido un hombre en San Román tras robar una bandera provincial

Un hombre de 40 años fue detenido en San Román por robar la bandera provincial de La Rioja. La rápida intervención policial, tras un alerta vecinal, fue clave en su aprehensión.

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Un operativo policial en La Rioja resultó en la captura de un hombre de 40 años, quien fue sorprendido robando un símbolo patrio. El incidente ocurrió alrededor de las 21.40, cuando la Comisaría Primera recibió un aviso de los vecinos sobre un individuo que había sustraído la bandera de La Rioja de un mástil en la intersección de Santa Fe y Roque A. Luna, en el barrio San Román.

Gracias a la información proporcionada por la comunidad y la rápida intervención de los efectivos, el sospechoso fue detenido a pocas cuadras, en el cruce de la continuación de Roque A. Luna y Congreso, aún en posesión de la bandera. Tras su aprehensión, se notificó al fiscal de turno, quien ordenó el inicio de las actuaciones correspondientes por el delito de hurto en flagrancia.

En el procedimiento participaron agentes de la Dirección de Criminalística. Posteriormente, el detenido fue trasladado a la dependencia policial para cumplir con los trámites procesales y quedó alojado en la Alcaidía provincial. Este hecho resalta la relevancia de la colaboración ciudadana en la lucha contra el delito, lo que permite a las fuerzas de seguridad actuar con eficacia.