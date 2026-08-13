Jueves, 13 de Agosto 2026
Policiales

Accidente mortal en Ruta Nacional 141 conmociona a la comunidad de Cerdo de los Llanos

Un trágico accidente en la Ruta Nacional 141 dejó un saldo de una persona fallecida y otra herida. Las autoridades locales instan a extremar precauciones y se prevén controles más rigurosos para mejorar la seguridad vial.

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Accidente mortal en Ruta Nacional 141 conmociona a la comunidad de Cerdo de los Llanos
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Un trágico accidente de tránsito tuvo lugar en la Ruta Nacional 141, cerca de la planta de producción Cerdo de los Llanos SAPEM, con un saldo preliminar de una persona fallecida. La víctima, identificada como Roberto Tapia, perdió la vida en el lugar del siniestro, mientras que la mujer que lo acompañaba sufrió lesiones y fue asistida por el servicio de emergencias médicas.

El siniestro involucró a una camioneta marca Orosh, que sufrió un despiste y vuelco, y generó la inmediata movilización de personal de la Policía de la Provincia, ambulancias y dotaciones de Bomberos para atender la situación. Las autoridades han hecho un llamado a los conductores para que extremen las precauciones al transitar por esta ruta, especialmente bajo condiciones climáticas adversas.

La comunidad de los Llanos riojanos ha expresado sus condolencias a la familia de la víctima, subrayando la fragilidad de la vida en eventos inesperados. En respuesta a esta tragedia, se prevén controles más rigurosos en las rutas de la provincia en los próximos días, buscando prevenir futuros accidentes y reflexionar sobre la seguridad vial.

Etiquetas: la rioja ruta nacional 141 accidente de tránsito seguridad vial policía comunidad
TL;DR

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