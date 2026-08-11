Martes, 11 de Agosto 2026
Policiales

Investigación en curso por presunto encubrimiento en un caso de violencia de género

Una investigación por violencia de género enfrenta demoras de casi dos meses, generando críticas sobre la imparcialidad de la fiscal interviniente. La situación será elevada a la Secretaría de Superintendencia para esclarecer la falta de dictamen. La comunidad espera reformas que fortalezcan la confianza en la justicia.

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Una investigación judicial sobre violencia de género está generando controversia debido a un retraso de casi dos meses en la emisión de un dictamen. Este caso involucra a la Dra. Fernanda Ortiz y al Dr. Hugo Góngora, y ha suscitado preocupaciones sobre la gestión procesal y la imparcialidad de la fiscal a cargo, la Dra. Ana Lozada.

Se han documentado vínculos personales entre Lozada y la Dra. Noelia Carreño, amiga del denunciado, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre su objetividad. Ante la gravedad de la situación, el caso será elevado a la Secretaría de Superintendencia y Control Judicial, con el objetivo de esclarecer las circunstancias y proteger los derechos de todas las partes involucradas.

Este incidente ha reavivado el debate sobre el funcionamiento del sistema judicial en la Capital riojana, con figuras del ámbito legal, como el Dr. Emilio Pagotto, expresando su preocupación por la falta de transparencia en casos sensibles. La comunidad espera que la revisión del caso impulse reformas que fortalezcan la confianza en la justicia, especialmente en el contexto actual de creciente relevancia de las denuncias de violencia de género.

Etiquetas: la rioja violencia de género fiscalía justicia transparencia administración de justicia
TL;DR

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