Mejoras en la seguridad: se implementa Formulario Único de Denuncia en La Rioja

El nuevo Formulario Único de Denuncia (F.U.D.) será implementado en las Unidades de Orden Público, mejorando la recepción de denuncias y la atención a las víctimas. Esta medida busca optimizar la colaboración entre fuerzas de seguridad y justicia, reforzando la seguridad en la comunidad.

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En un esfuerzo por optimizar la atención a la comunidad, se llevó a cabo un encuentro interinstitucional en la sede del edificio 2 de Abril de la Jefatura de Policía. Este encuentro tuvo como principal objetivo definir los detalles de la implementación del Formulario Único de Denuncia (F.U.D.) en las Unidades de Orden Público, buscando mejorar los procedimientos de recepción de denuncias.

El evento fue liderado por el Jefe de Policía, Crio. Gral. René Omar Molina, quien recibió a importantes referentes como la Dra. Martha Torres, jueza del Juzgado de Familia, la Lic. Karen Navarro, secretaria de la Mujer y Diversidad, y la Crio. Gral. Mariela Elsa Fernández, directora general de Capacitación. La implementación del F.U.D. está diseñada para crear circuitos más claros y seguros entre las fuerzas de seguridad, la justicia y los organismos de protección de derechos.

Se espera que esta nueva herramienta reduzca los tiempos de respuesta y mejore la atención a las víctimas, generando mayor confianza en el sistema judicial. Además, se busca promover la colaboración entre instituciones, lo cual es esencial para abordar eficazmente los problemas sociales. Las autoridades reafirmaron su compromiso de trabajar de manera conjunta para fortalecer la seguridad y la justicia.