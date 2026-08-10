Un agente policial provoca caos en Chepes y escapa tras incidentes de ebriedad

Un episodio de violencia se registró en el Barrio La Tablada de Chepes el pasado sábado 8 de agosto, cuando un efectivo policial, aparentemente en estado de ebriedad, causó disturbios al golpear las puertas y ventanas de una vivienda. El incidente tuvo lugar alrededor de las 07:00 horas en la calle Martina Chapanai.
La propietaria de la casa, una mujer de 59 años, relató los momentos de tensión que vivió y reconoció al agresor como un policía de apellido Fernández. Al notar la llegada de la policía, el agente se dio a la fuga antes de ser detenido. Ante la gravedad de la situación, se hizo presente personal de la Comisaría de la Mujer, el Menor y la Familia, quienes brindaron asistencia a la damnificada.
Los especialistas de esta comisaría le ofrecieron contención, asesoramiento y orientación legal para que pudiera realizar la denuncia formal y avanzar en las acciones legales pertinentes.