Lunes, 10 de Agosto 2026
Policiales

Un agente policial provoca caos en Chepes y escapa tras incidentes de ebriedad

Un efectivo policial, aparentemente ebrio, protagonizó un violento episodio en Chepes, golpeando puertas y ventanas. Ante la llegada de la policía, huyó del lugar. La víctima recibió asistencia legal.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Un episodio de violencia se registró en el Barrio La Tablada de Chepes el pasado sábado 8 de agosto, cuando un efectivo policial, aparentemente en estado de ebriedad, causó disturbios al golpear las puertas y ventanas de una vivienda. El incidente tuvo lugar alrededor de las 07:00 horas en la calle Martina Chapanai.

La propietaria de la casa, una mujer de 59 años, relató los momentos de tensión que vivió y reconoció al agresor como un policía de apellido Fernández. Al notar la llegada de la policía, el agente se dio a la fuga antes de ser detenido. Ante la gravedad de la situación, se hizo presente personal de la Comisaría de la Mujer, el Menor y la Familia, quienes brindaron asistencia a la damnificada.

Los especialistas de esta comisaría le ofrecieron contención, asesoramiento y orientación legal para que pudiera realizar la denuncia formal y avanzar en las acciones legales pertinentes.

Etiquetas: chepes policía estado de ebriedad violencia comisaría justicia
TL;DR

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