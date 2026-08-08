Irregularidades procesales: la Cámara Tercera revoca indagatorias en caso Goyochea

La Cámara Tercera en lo Penal anuló las indagatorias de Sofía Agüero y Gabriel Díaz, lo que retrasa el proceso judicial. La decisión genera malestar y una nueva movilización por su libertad.

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Un cambio significativo en la investigación de la muerte de Ilda Beatriz Goyochea se produjo cuando la Cámara Tercera en lo Penal declaró nulas las indagatorias de los detenidos Sofía Agüero y Gabriel Díaz. Esta decisión se toma tras reconocer graves irregularidades procesales que fueron denunciadas por la defensa, liderada por la abogada Soledad Varas.

Varas criticó fuertemente las actuaciones judiciales previas, subrayando que se deben priorizar las garantías constitucionales antes que la celeridad en la investigación. En sus redes sociales, enfatizó que cualquier violación al Derecho de Defensa debe ser corregida antes de continuar con el proceso. La anulación de las indagatorias implica un retroceso en el expediente, obligando al sistema judicial a reestructurar el proceso.

La resolución se da en el contexto de una nueva movilización que se está organizando por parte de familiares y allegados de los detenidos, quienes exigen su liberación inmediata. Esta situación refleja el descontento social en torno al caso y resalta la necesidad de respetar los derechos de los imputados, lo que podría influir en la percepción pública sobre la justicia en la región.