Piden justicia para Trinidad Ruarte en juicio que conmueve a La Rioja

Este jueves comenzó el juicio por la muerte de Trinidad Ruarte, de 17 años, atropellada en junio de 2023. El médico Federico Luna enfrenta graves cargos, mientras se esperan testimonios conmovedores.

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Este jueves, la Justicia provincial comenzó el debate oral y público relacionado con el siniestro vial que resultó en la muerte de la joven Trinidad «Trini» Ruarte, de 17 años, ocurrido el 18 de junio de 2023 en la Ruta Nacional 38. El médico Federico Luna se encuentra en el banquillo de los acusados, enfrentando graves cargos, incluyendo homicidio culposo agravado por fuga, lesiones culposas y resistencia a la autoridad.

La querella, liderada por el Dr. Sergio Gómez, ha manifestado su intención de solicitar la máxima pena prevista por la ley, argumentando que la conducta del acusado presenta agravantes significativos, tales como el abandono de las víctimas y la resistencia a las autoridades tras el incidente. Durante la primera audiencia se han presentado declaraciones esenciales para esclarecer lo sucedido aquella noche.

Testimonios de gran peso, como los de los padres de Trini y de Melani, amiga de la víctima, se han anticipado como los más emotivos. La audiencia seguirá en los próximos días con la incorporación de más pruebas tanto testimoniales como periciales, antes de avanzar hacia la etapa de alegatos y sentencia.